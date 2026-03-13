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Iran mở đợt tấn công mới nhằm vào mục tiêu của Mỹ - Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 12/3 tuyên bố bắt đầu đợt tấn công thứ 43 sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
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