Iran tung hỏa lực dữ dội đáp trả Mỹ - Israel sau lệnh của Lãnh tụ Tối cao

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 12/3 tuyên bố bắt đầu đợt tấn công thứ 42 của Chiến dịch Lời Hứa Đích Thực 4 (True Promise 4) sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

IRGC thông báo đợt tấn công mới được khởi động ngay sau khi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đưa ra mệnh lệnh đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Theo IRGC, đợt tấn công bao gồm phóng các tên lửa hạng nặng, trong đó có Emad, Qadr, Khaibar Shekan và Fattah, cũng như máy bay không người lái mang chất nổ, tấn công các mục tiêu ở trung tâm Tel Aviv và các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Quân đội Iran cũng tuyên thệ sẽ tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và “trả nợ máu” cho những binh lính đã thiệt mạng, đồng thời kêu gọi đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Iran tung hỏa lực đáp trả Mỹ - Israel sau mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao (Nguồn: RT)

Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh rằng người dân nước này kỳ vọng phản ứng quân sự mạnh mẽ và liên tục từ lực lượng vũ trang sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào ngày 28/2.

“Thông điệp sáng suốt và thấu đáo đầu tiên từ Lãnh tụ Tối cao và người dẫn đường đáng kính, đóng vai trò là mệnh lệnh quyết định để đối đầu với đối thủ và trả thù máu cho nhà lãnh đạo, và các binh lính của cuộc chiến hiện tại, đã được chúng tôi lắng nghe bằng cả trái tim”, quân đội Iran cho biết.

“Các binh lính của Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, trong khi tái khẳng định lời thề trung thành với Lãnh tụ tối cao của Cách mạng Hồi giáo, đã đón nhận mệnh lệnh cao quý của Tổng Tư lệnh bằng cả trái tim và tâm hồn. Với quyết tâm vững chắc hơn bao giờ hết và động lực mạnh mẽ hơn bao giờ, họ sẽ tiếp tục cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại đối thủ”, quân đội Iran tuyên bố.

Quân đội Iran khẳng định, “quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran đảm bảo rằng, sẽ sát cánh cùng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế của Cộng hòa Hồi giáo”.

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, cũng cam kết sẽ giáng những đòn mạnh vào đối phương trong khi vẫn duy trì việc đóng cửa chiến lược eo biển Hormuz.

Iran mở đợt tấn công mới nhằm vào mục tiêu của Mỹ - Israel (Nguồn: RT)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 12/3 cảnh báo sẽ “đốt cháy” các mỏ dầu trong khu vực nếu cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của Iran bị tấn công.

“Chúng tôi cảnh báo chính phủ gây hấn và tất cả các đồng minh của họ rằng bất kỳ cuộc tấn công nhỏ nhất nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng (của Iran) sẽ bị chúng tôi đáp trả bằng sự tàn phá và hủy diệt khủng khiếp”, IRGC tuyên bố.

“Trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn như vậy, tất cả cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh phương Tây có lợi ích sẽ bị đốt cháy và phá hủy”, tuyên bố cho biết thêm.

Iran đã nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng quốc tế ở eo biển Hormuz bằng tên lửa và máy bay không người lái, làm gián đoạn thương mại năng lượng toàn cầu.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran, Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong nước này, bao gồm hơn 60 tàu, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Trong thông điệp mới nhất, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei kêu gọi đoàn kết dân tộc, gửi lời cảm ơn tới quân đội, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của các nhóm vũ trang ở Yemen và Iraq.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những chiến binh dũng cảm đang làm rất tốt nhiệm vụ trong thời điểm đất nước chúng ta đang chịu áp lực và bị tấn công", ông cho biết.

Ông cảnh báo Mỹ và Israel rằng họ phải “bồi thường” cho những thiệt hại do chiến dịch quân sự của họ gây ra cho Iran.

Ông cũng cảnh báo rằng Iran sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các quốc gia láng giềng trong các đòn đáp trả. Ông tuyên bố Iran sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.