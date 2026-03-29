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Iran mở chiến dịch mới tấn công trả đũa Mỹ - Israel

Iran ngày 29/3 tuyên bố phát động một đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp Trung Đông.
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