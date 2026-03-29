Iran quyết không đầu hàng, cảnh báo đanh thép khả năng Mỹ đưa quân đổ bộ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (Ảnh: Getty).

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29/3 tuyên bố lực lượng Iran đã sẵn sàng đương đầu với sự xuất hiện của quân đội Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc xâm nhập trên bộ nào vào lãnh thổ Iran.

Trong bài phát biểu được hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) đăng tải, ông Ghalibaf chỉ trích Mỹ đang bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ vào Iran bất chấp thông điệp ngoại giao.

“Mỹ công khai gửi đi thông điệp đàm phán và đối thoại trong khi vẫn bí mật âm mưu tấn công trên bộ. Lực lượng của chúng tôi đang chờ đợi binh lính Mỹ tiến vào để hạ gục họ”, quan chức Iran tuyên bố.

Theo ông Ghalibaf, Mỹ “bày tỏ mong muốn của mình bằng một danh sách 15 điểm và theo đuổi những gì họ không đạt được trong chiến tranh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng này tuyên bố Washington sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Iran và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài "sự đầu hàng vô điều kiện". Tuy nhiên, Mỹ gần đây đã gửi đề xuất hòa bình 15 điểm cho Iran để tìm cách chấm dứt xung đột.

“Chúng ta đang trong một cuộc chiến tranh thế giới quy mô lớn, và chúng ta phải chuẩn bị cho con đường gian truân và khó khăn phía trước cho đến khi đạt được mục tiêu chung”, ông nói thêm.

Ông Ghalibaf trước đây từng là chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, cảnh sát trưởng và thị trưởng thủ đô Tehran. Washington được cho là đã coi ông là một đối tác tiềm năng.

"Chừng nào Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, thì phản ứng của chúng ta là sẽ không bao giờ chấp nhận bị hạ thấp", Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố phát động một đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp Trung Đông, bao gồm các căn cứ ở Ả rập Xê út, Kuwait và Iraq.

Iran mở chiến dịch mới tấn công trả đũa Mỹ - Israel (Nguồn: RT)

Tư lệnh lực lượng bộ binh của quân đội Iran, Chuẩn tướng Ali Jahanshahi, tuyên bố "đối phương phải biết rằng chiến tranh trên bộ sẽ nguy hiểm hơn, tốn kém hơn và không thể khắc phục được đối với họ”.

“Tất cả các động thái của đối phương ở biên giới đều được theo dõi, và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản”, tướng Jahanshahi cảnh báo, đồng thời khẳng định "mọi tấc đất của Iran đều được bảo vệ”.

Cảnh báo của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ (Bộ Chiến tranh) được cho là đang soạn thảo kế hoạch cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran, bất chấp những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đã thua trong cuộc chiến kéo dài một tháng và đang đề nghị một thỏa thuận hòa bình.

Washington Post dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết bất kỳ chiến dịch trên bộ nào của Mỹ ở Iran cũng không phải là một “cuộc xâm nhập toàn diện”, mà chỉ là các cuộc đột kích hạn chế do lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường thực hiện.

Các mục tiêu tiềm tàng của Mỹ có thể bao gồm việc chiếm giữ đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran, hoặc các cuộc đột kích vào các khu vực ven biển gần eo biển Hormuz để phá hủy các loại vũ khí có khả năng nhắm mục tiêu vào tàu thuyền thương mại và quân sự.

Tổng thống Trump cho đến nay vẫn chưa phê duyệt bất kỳ kế hoạch nào của Bộ Quốc phòng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vai trò của Lầu Năm Góc là chuẩn bị để đưa ra cho tổng tư lệnh “quyền lựa chọn tối đa”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng chịu trách nhiệm tác chiến ở Trung Đông, ngày 28/3 cho biết tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đã gia nhập cùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ tại Trung Đông.

Lực lượng tăng viện mới bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến Mỹ cùng các máy bay vận tải và máy bay tấn công, cũng như các phương tiện tấn công đổ bộ.

Một nhóm đổ bộ sẵn sàng chiến đấu khác của Mỹ, bao gồm tàu ​​tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Boxer, tàu đổ bộ lớp Whidbey Island USS Comstock và tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio USS Portland, được cho là cũng đang di chuyển đến khu vực này.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu Năm Góc được cho là đang triển khai một nhóm tàu ​​sân bay thứ ba của Mỹ đến khu vực Trung Đông để có thể tham gia các hoạt động tập kích Iran.

Trước đó, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay, do tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln dẫn đầu, đã tiên phong trong chiến dịch tập kích Iran hồi tháng trước, cho đến khi tàu Ford gặp sự cố hỏa hoạn và rút lui về Crete để sửa chữa.