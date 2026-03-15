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Iran lần đầu phóng tên lửa siêu nặng tấn công trả đũa Mỹ - Israel

Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Sejjil kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
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