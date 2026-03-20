Iran có thể cầm cự bao lâu trong cuộc chiến với Mỹ?

Tên lửa Shahab-3 của Iran được thử nghiệm phóng vào năm 2008 (Ảnh: AFP).

Kho tên lửa và UAV của Iran

Báo South China Morning Post dẫn lời chuyên gia Hu Bo (Trung Quốc) cho biết kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran sẽ cho phép nước này tiếp tục các hoạt động quân sự trong ít nhất 2-3 tháng, trong khi lực lượng Mỹ đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn.

Theo chuyên gia Trung Quốc, dựa trên thông tin tình báo công khai, kho tên lửa đạn đạo của Iran có thể đã giảm xuống dưới 1.000 quả. Tuy nhiên, Iran lại có lợi thế về UAV.

"Máy bay không người lái của Iran dễ sản xuất và triển khai hơn, cho thấy kho dự trữ tương đối dồi dào. Trong ngắn hạn, nguồn cung máy bay không người lái khó có thể gặp phải những hạn chế đáng kể", ông Hu Bo nhận định.

Ông nói thêm rằng với tốc độ hiện tại, "Iran có thể duy trì các hoạt động trong 2-3 tháng tới nếu không có biến động nội bộ nào”.

"Mục tiêu của Mỹ về việc phá hủy hoàn toàn khả năng tên lửa của Iran là không thực tế, vì những quả còn lại rất khó tìm hoặc được bảo vệ nghiêm ngặt", chuyên gia Trung Quốc cho biết thêm.

Theo ông Hu Bo, máy bay không người lái Shahed-136 giá rẻ của Iran, có giá 20.000-50.000 USD mỗi chiếc, đang đối đầu với các hệ thống phòng không Patriot và THAAD do Mỹ sản xuất, trong đó mỗi quả đạn có giá vài triệu USD.

Các chuyên gia cho rằng lợi thế then chốt của Iran là kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Yue Gang, đại tá về hưu của quân đội Trung Quốc, nói rằng Iran "có những công cụ khác để kiểm soát eo biển, ngoài máy bay không người lái và tên lửa, chẳng hạn thủy lôi".

Ông nhấn mạnh: "Yếu tố quyết định khi nào chiến tranh sẽ kết thúc không phải là đạn dược, mà là ý chí chính trị. Liệu (Tổng thống Mỹ Donald) Trump có muốn đẩy cuộc xung đột đến hồi kết cay đắng hay không”.

Yang Shu, cựu trưởng khoa Nghiên cứu Trung Á tại Đại học Lanzhou, cho biết Mỹ "đã phạm một sai lầm chiến lược nghiêm trọng" khi đánh giá thấp khả năng phòng thủ của Iran.

Ông lưu ý rằng các hệ thống như THAAD không thể cung cấp khả năng bảo vệ 100%, thậm chí một đòn tấn công duy nhất cũng có thể gây ra tổn thất đáng kể. Ông Yang cũng nhấn mạnh việc Iran phụ thuộc rất nhiều vào máy bay không người lái để tấn công lực lượng Mỹ.

Mục tiêu của Mỹ và Israel

Iran lần đầu phóng tên lửa đạn đạo Sejjil tấn công trả đũa Mỹ - Israel (Nguồn: RT).

Kho tên lửa của Iran bao gồm nhiều loại tên lửa đạn đạo khác nhau. Tên lửa đạn đạo có tầm xa nhất của Iran có thể tấn công mục tiêu cách hơn 1.900km.

Năm 2019, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ nhận định Iran sở hữu “kho tên lửa đạn đạo lớn nhất và đa dạng nhất ở Trung Đông”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng tuyên bố Washington sẽ tiếp tục tấn công Iran cho đến khi đạt được các mục tiêu của mình, bao gồm việc phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran.

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố việc phá hủy năng lực tên lửa của Iran là một trong những mục tiêu hàng đầu trong các cuộc tấn công của Mỹ tại nước này.

Trong cuộc họp báo hôm 19/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố "Iran hiện không có khả năng làm giàu uranium, và không có khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo".

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng khẳng định “phòng không của Iran bị xoá sổ, nền công nghiệp quốc phòng của Iran, các nhà máy, các dây chuyền sản xuất cung cấp cho chương trình tên lửa và máy bay không người lái của họ, đang bị phá hủy áp đảo”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho biết, quân đội Mỹ đã tấn công hàng trăm mục tiêu liên quan đến tổ hợp công nghiệp - quân sự của Iran. Theo ông, kết quả trong chiến dịch quân sự của Mỹ là “khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo mới của họ có lẽ đã chịu tổn thất nặng nề nhất”.

Một tướng cấp cao Iran đã bác bỏ tuyên bố của các quan chức Mỹ về khả năng cạn kiệt kho tên lửa, khẳng định Tehran vẫn tiếp tục chế tạo tên lửa.

Đề cập đến việc các trường học ở Iran coi điểm 20 là điểm tuyệt đối, vị tướng cho biết: “Ngành công nghiệp tên lửa của chúng ta đạt điểm 20 và không có gì đáng lo ngại về vấn đề này bởi vì chúng ta vẫn sản xuất tên lửa ngay cả trong điều kiện chiến tranh, điều này thật đáng kinh ngạc, và việc dự trữ cũng không gặp vấn đề gì đặc biệt”.