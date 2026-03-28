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Iran kích hoạt làn sóng thứ 84 trả đũa Mỹ và Israel

Iran phát động làn sóng trả đũa thứ 84, ồ ạt phóng tên lửa và UAV tập kích các mục tiêu của Mỹ - Israel.
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