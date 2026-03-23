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Iran khai hỏa tên lửa mang đạn chùm, phóng "mưa hỏa lực" xuống Israel

Iran khai hỏa tên lửa mang đạn chùm, phóng "mưa hỏa lực" xuống Israel. Các đầu đạn con có thể bao phủ một bán kính lên tới 8km.
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