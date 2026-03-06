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Iran khai hỏa tên lửa mang đạn chùm, phóng "mưa hỏa lực" xuống Israel

Israel cho biết các tên lửa mang đầu đạn chùm của Iran nguy hiểm vì chúng có thể tập kích một khu vực rộng lớn.
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