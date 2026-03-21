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Iran khai hỏa bắn "Ác điểu" 30 triệu USD của Mỹ

Iran đã vô hiệu hóa thành công 11 UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trong các chiến dịch phòng thủ.
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