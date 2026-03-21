Vì sao hàng loạt "thợ săn bầu trời" của Mỹ bị vô hiệu hóa tại Trung Đông?

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, "thợ săn bầu trời" - máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn về khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại.

MQ-9 Reaper là UAV trinh sát tấn công chủ lực của Không quân Mỹ (Ảnh: General Atomics).

Dẫn lời quan chức Mỹ, CBS News đưa tin ngày 10/03, Iran đã vô hiệu hóa thành công 11 UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trong các chiến dịch phòng thủ, gây thiệt hại ước tính hơn 330 triệu USD và con số UAV bị hạ có thể tiếp tục gia tăng.

Thông số của “thợ săn bầu trời”

Theo Không quân Mỹ, MQ-9 Reaper do General Atomics phát triển, là UAV trinh sát tấn công chủ lực của Không quân Mỹ trong hơn một thập kỷ qua với giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc

Không giống các UAV trinh sát truyền thống, Reaper được thiết kế như một nền tảng đa nhiệm, vừa thu thập tình báo vừa có khả năng tấn công chính xác.

Về kỹ thuật, MQ-9 có sải cánh khoảng 20m, chiều dài thân hơn 11m và trần bay lên tới khoảng 15.000m. UAV này có thể duy trì thời gian bay liên tục trên 24 giờ, cho phép thực hiện các nhiệm vụ giám sát kéo dài trên phạm vi rộng.

Tốc độ tối đa của MQ-9 khoảng 480km/h, tương đối thấp so với máy bay chiến đấu, nhưng phù hợp với vai trò tuần tra dài hạn và theo dõi mục tiêu.

Về hỏa lực, UAV trinh sát tấn công của Mỹ có thể mang nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa AGM-114 Hellfire, bom GBU-12 Paveway II hoặc JDAM. Tổng tải trọng vũ khí và thiết bị có thể đạt khoảng 1.700kg.

Cụm cảm biến quang, hồng ngoại giúp MQ-9 phát hiện mục tiêu trong nhiều điều kiện (Ảnh: General Atomics).

Bên cạnh đó, hệ thống cảm biến đa phổ, bao gồm camera quang học, hồng ngoại và radar khẩu độ tổng hợp cho phép MQ-9 phát hiện, theo dõi mục tiêu trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Đây chính là yếu tố giúp UAV này được mệnh danh là "thợ săn bầu trời".

Trong các cuộc xung đột trước đây tại Afghanistan hay Iraq, MQ-9 Reaper chủ yếu hoạt động trong môi trường ít đe dọa, nơi đối phương không sở hữu hệ thống phòng không đáng kể.

Tuy nhiên, tại Trung Đông hiện nay, UAV này phải đối mặt với mạng lưới phòng không nhiều lớp, bao gồm radar cảnh giới, tên lửa đất đối không và các biện pháp tác chiến điện tử.

Vì sao MQ-9 Reaper dễ bị săn lùng?

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Không quân Mỹ (AFSOC), dù sở hữu nền tảng công nghệ tiên tiến, MQ-9 Reaper vẫn bộc lộ những hạn chế mang tính cấu trúc khi đặt trong môi trường tác chiến hiện đại.

Iran khai hỏa bắn "Ác điểu" 30 triệu USD của Mỹ (Video: RT).

Với tốc độ thấp hơn đáng kể so với tiêm kích và tên lửa phòng không, UAV này gần như không có khả năng cơ động né tránh khi đã bị hệ thống đối phương khóa mục tiêu.

Bên cạnh đó, MQ-9 không được thiết kế theo tiêu chuẩn tàng hình, khiến diện tích phản xạ radar tương đối lớn, dễ bị phát hiện bởi các hệ thống cảnh giới hiện đại, đặc biệt trong môi trường phòng không nhiều lớp.

Việc phụ thuộc vào điều khiển từ xa và liên kết vệ tinh cũng khiến "thợ săn bầu trời" đối mặt với nguy cơ bị gây nhiễu hoặc gián đoạn trong điều kiện tác chiến điện tử cường độ cao.

Đáng chú ý, MQ-9 vốn được tối ưu cho các nhiệm vụ chống khủng bố, nơi đối phương thiếu năng lực phòng không đáng kể. Khi chuyển sang môi trường tác chiến ngang tầm, những hạn chế này nhanh chóng bộc lộ, làm suy giảm đáng kể khả năng sống sót.

Các tổn thất của MQ-9 vì thế không chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà còn phản ánh thách thức đối với học thuyết tác chiến dựa vào UAV.

Mảnh vỡ được cho là của UAV MQ-9 Reaper (Ảnh: IRIB).

Trong nhiều năm, MQ-9 giữ vai trò trụ cột trong chiến lược tác chiến chi phí thấp, cho phép tiến hành các đòn đánh chính xác mà không cần triển khai lực lượng quy mô lớn hoặc đặt phi công vào rủi ro trực tiếp.

Tuy nhiên, với chi phí mỗi hệ thống lên tới hàng chục triệu USD, việc bị đánh chặn trong môi trường phòng không hiện đại đồng nghĩa với tổn thất đáng kể cả về tài chính lẫn năng lực tác chiến.

Ngoài ra, kích thước tương đương một máy bay hạng nhẹ khiến MQ-9 dễ bị phát hiện hơn so với các UAV cỡ nhỏ hoặc đạn bay cảm tử.

Các diễn biến liên quan đến MQ-9 Reaper phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của chiến tranh hiện đại. Các quốc gia như Iran đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng không tích hợp, kết hợp radar, tên lửa và tác chiến điện tử để hình thành các vùng chống tiếp cận.

Trong môi trường này, những nền tảng bay chậm, không tàng hình và phụ thuộc dữ liệu như MQ-9 ngày càng dễ bị tổn thương.

Song song, sự phát triển của UAV chi phí thấp và vũ khí chính xác cao đang làm thay đổi tương quan chi phí - hiệu quả, khi các giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả dần thay thế những nền tảng đắt đỏ và phức tạp.