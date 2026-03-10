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Iran khai hỏa bắn "Ác điểu" 30 triệu USD của Mỹ

Iran phá hủy các vũ khí hiện đại của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ chiến đấu tới cùng trước các đòn không kích từ Washington và đồng minh Israel.
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