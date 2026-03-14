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Iran hé lộ "pháo đài vũ khí" ngầm, dồn dập bắn hỏa lực trả đũa Mỹ - Israel

Quân đội Iran tiếp tục công bố tiềm lực vũ khí của nước này trong bối cảnh Mỹ tuyên bố đã phá hủy năng lực tấn công của Tehran.
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