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Iran giăng bẫy khiến Mỹ - Israel lãng phí tên lửa triệu USD?

Đoạn video được cho là ghi lại vụ tập kích của Israel nhằm vào mục tiêu Iran làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả thực sự của đòn đánh này.
Đọc thêm : Iran giăng bẫy khiến Mỹ - Israel lãng phí tên lửa triệu USD?