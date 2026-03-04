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Iran dồn dập phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ - Israel

Iran đang tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu quân sự Mỹ và Israel giữa lúc 2 phía đều cảnh báo sẽ chiến đấu tới cùng.
Đọc thêm : Iran trả đũa, phóng tên lửa dồn dập vào mục tiêu Mỹ - Israel