Iran trả đũa, phóng tên lửa dồn dập vào mục tiêu Mỹ - Israel

Iran phô trương khả năng bắn tên lửa Kheibar Shekan vào loạt căn cứ của Israel và Mỹ trong chuỗi cuộc tấn công trả đũa Washington và Tel Aviv. Đoạn video do hãng tin nhà nước Iran IRNA đăng tải cho thấy các tên lửa của quốc gia này khai hỏa từ nhiều bệ phóng cùng lúc.

Iran sở hữu một trong những kho tên lửa "khủng" nhất Trung Đông với tầm bắn tới Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Iran dồn dập phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ - Israel (Video: IRNA).

Kheibar Shekan là tên lửa đạn đạo tầm trung, được thiết kế cho các đòn tấn công chiến lược và đã chứng minh hiệu quả trong các chiến dịch trước đây.

Cả hai biến thể Kheibar Shekan-1 và Kheibar Shekan-2 được cho là có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không tiên tiến của Israel, bao gồm Arrow-3 và David’s Sling.

Với tầm bắn ước tính khoảng 1.450km, Kheibar Shekan có thể mang đầu đạn thông thường.

Tên lửa này sử dụng công nghệ dẫn đường tiên tiến, bao gồm các phương tiện tái nhập khí quyển có khả năng cơ động (MaRV), được thiết kế để né tránh hệ thống đánh chặn. Hệ thống đẩy của tên lửa gồm 2 tầng nhiên liệu rắn, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng so với các loại sử dụng nhiên liệu lỏng.

Kheibar Shekan được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược có giá trị cao như cơ sở hạ tầng trọng yếu và căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

(Đồ họa: AFP).

Tháng 11 năm ngoái, một số quan chức Iran tiết lộ “các nhà máy tên lửa đang hoạt động 24/24”, và nếu xung đột xảy ra lần nữa, Iran có khả năng phóng đồng loạt hàng nghìn tên lửa.

Chuyên gia Behnam Ben Taleblu của Quỹ Phòng vệ Dân chủ (FDD) cho biết Iran đã rút ra nhiều bài học từ cuộc xung đột 12 ngày với Israel vào năm ngoái, bao gồm cách tối ưu hóa số lượng tên lửa bắn đi, chọn mục tiêu, vị trí phóng và trình tự khai hỏa để tăng hiệu quả chiến đấu. Iran cũng tự hào về các loại tên lửa như Fattah-1, Haj Qassem và Kheibar Shekan được tuyên bố có tốc độ cao và khả năng cơ động ở giai đoạn cuối để vượt qua lá chắn phòng thủ.

Sau xung đột vào mùa hè năm ngoái, Iran tập trung khôi phục kho tên lửa với tốc độ cao. Các nguồn tin tình báo châu Âu cho biết từ cuối tháng 9/2025, các tàu chở tổng cộng khoảng 2.000 tấn sodium perchlorate, tiền chất chính để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa tầm trung, đã cập cảng Bandar Abbas của Iran.

Nhiều trận địa tên lửa của Iran nằm quanh thủ đô Tehran. Có ít nhất 5 “thành phố tên lửa” ngầm được biết đến ở nhiều tỉnh khác nhau, bao gồm Kermanshah, Semnan và gần khu vực Vùng Vịnh. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, kho vũ khí của Iran gồm nhiều tên lửa tầm xa có thể vươn tới Israel. Các loại này gồm Sejil (2.000km), Emad (1.700km), Ghadr (2.000km), Shahab-3 (1.300km), Khorramshahr (2.000km), Hoveyzeh (1.350km).

Bên cạnh tên lửa, Iran cũng sở hữu UAV cảm tử Shahed-136, Shahed-149, nổi bật với khả năng bay thấp để tránh radar, mang đầu đạn nổ mạnh. Các UAV này có khả năng tấn công ồ ạt theo bầy đàn, làm quá tải và bào mòn phòng không đối phương.