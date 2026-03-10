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Iran dồn dập khai hỏa, cảnh báo còn hàng loạt bất ngờ dành cho Mỹ

Iran phát đi các thông điệp cứng rắn, kết hợp cùng với các đòn tập kích dồn dập, trước những cảnh báo mạnh mẽ của Mỹ và Israel.
Đọc thêm : Iran dồn dập khai hỏa, cảnh báo còn hàng loạt bất ngờ dành cho Mỹ