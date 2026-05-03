Video
video cùng chuyên mục

Iran đánh giá xung đột với Mỹ có thể bùng phát trở lại

Iran đánh giá xung đột với Mỹ có thể bùng phát trở lại và sẵn sàng quyết chiến đến cùng.
Đọc thêm : Xung đột Trung Đông: Hải quân Iran dàn trận bất thường ở eo biển Hormuz