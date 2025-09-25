Video
Iran đăng video xâm nhập cơ sở hạt nhân bí mật của Israel

Iran tuyên bố các đặc vụ tình báo của nước nàu đã thâm nhập vào một cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Israel nằm trong sa mạc Negev, gần thành phố Dimona.
