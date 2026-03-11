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Iran đăng video tấn công cơ quan tình báo quân sự Israel

Iran công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào Aman, Cục Tình báo Quân sự Israel.
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