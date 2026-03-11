Iran mở đợt “tấn công dữ dội nhất”, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel

"Đợt tấn công gần đây nhất, đợt thứ 37 của Chiến dịch Lời hứa đích thực 4 được thực hiện đêm qua đã trở thành đòn tập kích dữ dội nhất của Iran nhằm vào lực lượng và các cơ sở của đối phương trong khu vực", đài truyền hình Iran cho biết.

Theo đài truyền hình Iran, đợt tấn công mới nhất kéo dài ít nhất 3 giờ, sử dụng nhiều tên lửa và máy bay không người lái.

Trong đợt tấn công này của Iran, "tên lửa siêu nặng Khorramshahr đã được sử dụng, trung tâm liên lạc vệ tinh gần Tel Aviv, các căn cứ quân sự của Israel ở Haifa và Tây Jerusalem đã bị tấn công. Nhiều mục tiêu của Mỹ đã bị tập kích, bao gồm các căn cứ của Mỹ ở thành phố Erbil (Iraq) và Kuwait”.

Iran bắn tên lửa đầu đạn 2 tấn, tập kích ồ ạt Mỹ - Israel 3 giờ liên tục (Video: IRGC).

Trung tá Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Khatam al Anbiya của Iran, tuyên bố “đối thủ đã mở đường cho chúng ta nhắm mục tiêu vào các trung tâm kinh tế và ngân hàng liên kết với Mỹ và Israel trong khu vực”.

“Mỹ phải hứng chịu đòn trả đũa và hành động đau đớn của chúng ta”, ông Zolfaghari nói, đồng thời kêu gọi công dân Iran không xuất hiện trong bán kính 1km quanh các ngân hàng.

Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Iran, cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công của Iran nhằm đáp trả những hành động quân sự do các nước này gây ra ở Tehran.

Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel sẽ nhanh chóng bị trả đũa và những đòn tấn công dữ dội sẽ được "giáng xuống tận gốc rễ".

Ông cũng kêu gọi cư dân của các cộng đồng Hồi giáo trong khu vực tiết lộ vị trí của lực lượng Mỹ, đảm bảo an toàn cho họ, đồng thời ngăn họ trở thành lá chắn cho quân đội Mỹ, từ đó cho phép Iran vô hiệu hóa mối đe dọa trong khu vực một cách hiệu quả hơn.

Iran đăng video tấn công cơ quan tình báo quân sự Israel (Nguồn: RT).

Báo New York Times trích dẫn hình ảnh vệ tinh, video trên mạng xã hội và phát ngôn của các quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã gây thiệt hại ít nhất 17 căn cứ quân sự và các căn cứ khác của Mỹ ở Trung Đông.

Theo New York Times, Iran "đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào những địa điểm quân sự của Mỹ và các nước đồng minh trên khắp khu vực".

"Các quan chức Mỹ cho biết Mỹ và các đồng minh đã đánh chặn hầu hết mục tiêu, nhưng ít nhất 11 căn cứ hoặc cơ sở quân sự của Mỹ đã bị hư hại - chiếm gần một nửa tổng số căn cứ trong khu vực”, báo Mỹ nêu rõ.

New York Times cho biết các căn cứ ở Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Ả rập Xê út cũng bị tấn công, trong đó radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ là một trong những tổn thất nặng nề nhất.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ tiếp tục trả đũa các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, những nơi được sử dụng để phát động tấn công vào lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran không có ý định tấn công các quốc gia trong khu vực hoặc gây xung đột với họ.