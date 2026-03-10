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Iran đăng video tấn công căn cứ Mỹ ở Kuwait

Iran đăng video tấn công căn cứ của Mỹ ở Kuwait bằng máy bay không người lái và tên lửa giữa lúc căng thẳng leo thang.
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