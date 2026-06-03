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Iran đăng video tấn công các mục tiêu của Mỹ

Iran tuyên bố tấn công trụ sở Hạm đội 5 và căn cứ không quân để đáp trả các cuộc tập kích của Mỹ.
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