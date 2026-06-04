Iran tung đòn đáp trả, tuyên bố tấn công trung tâm chỉ huy của Mỹ

Xuồng cao tốc Iran ở vịnh Ba Tư (Ảnh: Getty).

Hải quân Iran ngày 3/6 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói rằng cơ sở này “chịu trách nhiệm cho các hành động gần đây của Mỹ chống lại Iran”.

Trong một tuyên bố được truyền thông Iran trích dẫn, hải quân Iran cho biết lực lượng quân sự Mỹ đã thực hiện “các hành động thù địch” nhằm vào các tàu thương mại của Iran ở vịnh Oman và vi phạm các quy định về hàng hải qua eo biển Hormuz.

Do vậy, hải quân Iran xác nhận lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả. Theo tuyên bố của hải quân Iran, chiến dịch tấn công được thực hiện sau khi lực lượng Iran phát hiện và xác định được nguồn gốc của các hành động do Mỹ tiến hành.

"Sau các hành động gây hấn, vi phạm các quy định quản lý eo biển Hormuz và các hành động thù địch của quân đội Mỹ chống lại các tàu thương mại Iran ở biển Oman, Hải quân Iran, ngay sau khi phát hiện và xác định được nguồn gốc của những hành động đó, đã nhắm mục tiêu vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát chịu trách nhiệm về các hành động đó", tuyên bố của hải quân Iran nêu rõ.

Hải quân Iran nói rằng “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” nằm trên một tàu khu trục của hải quân Mỹ "đang cố gắng tiếp cận vùng biển của Iran”.

Iran không cung cấp thêm chi tiết về đòn đáp trả trên, bao gồm việc liệu cuộc tấn công có gây ra thiệt hại hoặc thương vong nào hay không.

Hải quân Iran cảnh báo "sẽ đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào trong thời gian ngắn nhất có thể”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/6 tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái vào “một căn cứ không quân và trực thăng của Mỹ” cũng như trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ.

Iran đăng video tấn công các mục tiêu của Mỹ

Trước đó cùng ngày, Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, cũng như một tàu gần eo biển Hormuz. Mỹ tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Iran ở Kuwait, trong khi Bahrain cũng kích hoạt hệ thống phòng không đánh chặn máy bay không người lái của Iran.

Các cuộc tấn công được báo cáo diễn ra sau khi quân đội Mỹ xác nhận đã sử dụng tên lửa Hellfire để vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Botswana đang hướng tới đảo Kharg của Iran, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran ở vịnh Ba Tư.

Quân đội Mỹ cũng tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công "phòng vệ" vào đảo Qeshm của Iran. Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công này nhằm đáp trả "các nỗ lực tấn công của Iran trên khắp Trung Đông".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 3/6 tuyên bố lực lượng vũ trang Iran đã thực hiện các cuộc tấn công "phòng vệ" vào các địa điểm mà Mỹ được phép sử dụng "để tấn công tàu thuyền dân sự và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

"Bất kỳ hành động thù địch nào cũng sẽ bị đáp trả ngay lập tức và dứt khoát. Những gì mà lệnh trừng phạt và chiến tranh không đạt được sẽ không thể giành được bằng thêm chiến tranh”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Iran nhiều lần cáo buộc các nước láng giềng cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran.