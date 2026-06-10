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Iran đăng video phóng tên lửa vào mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông

Iran xác nhận gây thiệt hại cho các căn cứ của Mỹ sau đòn tập kích trả đũa mới nhất.
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