Tổn thất lớn của Mỹ sau đòn tấn công của Iran vào loạt căn cứ quân sự

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc các cuộc tấn công gần đây nhất của Mỹ vào Iran là “sự vi phạm rõ ràng” chủ quyền quốc gia của nước này.

Ông cảnh báo các quốc gia Trung Đông, nơi có quân đội Mỹ đóng quân, rằng họ có thể trở thành mục tiêu nếu Iran bị tấn công một lần nữa.

“Lực lượng vũ trang Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ và tài sản của Mỹ trong khu vực, nơi được cho là nguồn gốc của các cuộc tấn công này”, Ngoại trưởng Iran cho biết, đồng thời nói thêm rằng Iran “sẽ không ngần ngại nhắm mục tiêu vào nguồn gốc của các cuộc tấn công”.

Iran đã phát động các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Bahrain, Kuwait và Jordan hôm 10/6, sau khi Mỹ tấn công các địa điểm của Iran gần eo biển Hormuz. Washington xác nhận các cuộc tấn công để trả đũa việc Iran bắn rơi một máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ.

Iran đăng video phóng tên lửa vào mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông (Nguồn: IRIB)

Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên khu vực Jam thuộc tỉnh Bushehr của Iran. Mỗi chiếc MQ-9 Reaper có giá 30 triệu USD.

IRGC tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan - nơi quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn được 5 tên lửa của Iran - cũng như Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain. IRGC cũng tấn công 21 mục tiêu tại các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Theo Tasnim, "Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC, sử dụng tên lửa tầm xa, đã tấn công và phá hủy 4 mục tiêu quan trọng, bao gồm nhà chứa máy bay chiến đấu F-35" tại căn cứ không quân Al-Azraq của Mỹ ở Jordan.

IRGC nhấn mạnh lực lượng Iran "sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào", và Washington chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả của các cuộc tấn công.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực sau các cuộc tấn công mới nhất của Iran, nhưng hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở cả 3 nước Trung Đông.

Sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công đáp trả, loạt tiếng nổ đã được nghe thấy ở đảo Qeshm, Bandar Abbas, Sirik, Minab và Jask - những vị trí chiến lược của Iran xung quanh eo biển Hormuz.

Đảo Qeshm được coi là một phần trong “tuyến phòng thủ chính” của Iran gần eo biển Hormuz. Bandar Abbas là nơi đặt căn cứ hải quân và không quân quan trọng của Iran. Khu vực Jask cũng có sự hiện diện của hải quân và là nơi có một cảng vận tải quan trọng.

Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và các địa điểm đặt radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz.

Theo IRGC và truyền thông nhà nước Iran, các cuộc tấn công đã làm hư hại một tháp truyền thông và hai hồ chứa nước, cắt đứt nguồn cung cấp nước cho khu vực của Iran.

Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ sau các cuộc tấn công của Mỹ.

Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức nước này cho biết Washington coi các cuộc tấn công mới vào Iran là lời cảnh báo đối với Tehran và tin rằng các cuộc tấn công sẽ không cản trở tiến trình đàm phán.