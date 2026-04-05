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Iran đăng video máy bay Mỹ bị phá hủy khi giải cứu phi công

Iran tuyên bố phá hủy một số máy bay của Mỹ khi Mỹ tìm cách giải cứu phi công mất tích trong vụ tiêm kích F-15E bị bắn rơi.
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