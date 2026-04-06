Dấu hiệu lạ tại hiện trường vụ tiêm kích Mỹ bị bắn rơi ở Iran

Ảnh vệ tinh chụp khu vực tiêm kích Mỹ bị bắn rơi ở Iran (Ảnh: Airbus).

Hình ảnh vệ tinh do Airbus cung cấp được chụp vào ngày 5/4. Trong ảnh, có thể thấy 2 phương tiện màu trắng gần hố sụt. Nhiều người cũng đang đứng cạnh hố sụt. Theo phân tích, hố sụt này ước tính rộng khoảng 12m.

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân gây ra hố sụt, nhưng việc các địa điểm máy bay quân sự rơi bị ném bom để ngăn chặn các thiết bị nhạy cảm rơi vào tay đối phương là điều không hiếm gặp.

Hố sụt quan sát được trong ảnh vệ tinh nằm cách vị trí mà lực lượng Mỹ đã tự phá hủy nhiều máy bay của chính mình khoảng 30km về phía tây bắc, trong chiến dịch giải cứu nhằm đưa quân nhân thứ hai bị bắn rơi ra ngoài vào rạng sáng 5/4.

Vị trí của hiện trường vụ rơi máy bay lần đầu tiên được xác định bởi Obretix, một nhà nghiên cứu độc lập.

Các hố sụt ở hiện trường sơ tán phi công (Ảnh: Airbus).

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh mới do Airbus công bố cũng cho thấy hàng chục hố sụt dọc theo các con đường tại khu vực nơi quân nhân Mỹ thứ hai bị bắn rơi đã được giải cứu vào rạng sáng qua.

Theo các hình ảnh vệ tinh, có ít nhất 28 hố sụt dọc theo nhiều tuyến đường ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran, cách đường băng hẻo lánh nơi các lực lượng Mỹ tự phá hủy máy bay của chính mình sau khi chúng bị hư hại khoảng 20km.

Các hố sụt xuất hiện liên tiếp dọc theo các mặt đường, với chiều rộng khoảng 9m, vừa đủ lớn để phá hủy toàn bộ chiều rộng của những con đường vốn có vẻ đã bị nhắm mục tiêu với độ chính xác có tính toán.

Truyền thông trước đó đưa tin, khi các lực lượng đặc nhiệm Mỹ hội quân tại sườn núi nơi sĩ quan tiêm kích F-15E ẩn náu, các máy bay Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích trong khu vực để đảm bảo lực lượng Iran không thể tiếp cận.

Hàng trăm thành viên lực lượng đặc nhiệm, tình báo Mỹ đã tham gia vào chiến dịch giải cứu phi công của tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran hôm 3/4. Sau một chiến dịch giải cứu được đánh giá là mạo hiểm bậc nhất, viên phi công đã được giải cứu thành công và đưa ra khỏi Iran.

Tuy không chịu tổn thất về người trong chiến dịch giải cứu, Mỹ dường như đã mất 2 máy bay vận tải C-130 và 2 trực thăng Black Hawk. Trong đó, 2 vận tải cơ C-130 kẹt trên đường băng dã chiến ở một khu vực hẻo lánh của Iran trong quá trình đưa sĩ quan mất tích và đội biệt kích rời khỏi Iran. Mỹ đã điều động 3 máy bay khác đến để sơ tán, trong khi đánh bom phá hủy 2 máy bay vận tải để tránh việc chúng rơi vào tay Iran.