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Iran đăng video bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ

Iran tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 Reaper và buộc tiêm kích F-35 của Mỹ rời khỏi không phận.
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