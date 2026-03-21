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Iran công bố video đợt tấn công thứ 70 trong chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel

Iran đã nhắm mục tiêu vào hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ trong đợt tấn công mới nhất của chiến dịch trả đũa.
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