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Iran chưa "bung hết sức", tuyên bố tăng mạnh quy mô trả đũa Mỹ - Israel

Iran tuyên bố đã thực hiện tới 30 đợt không kích trả đũa Mỹ và Israel, nhưng vẫn còn nguồn lực để tiếp tục mở rộng các cuộc tập kích trong những ngày tới.
Đọc thêm : Iran chưa "bung hết sức", tuyên bố tăng mạnh quy mô trả đũa Mỹ - Israel