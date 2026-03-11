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Iran "bày binh bố trận" thế nào ở eo biển huyết mạch Hormuz?

Eo biển Hormuz, một trong những huyết mạch năng lượng quan trọng nhất thế giới, đang là điểm nóng căng thẳng giữa Iran, Mỹ và các cường quốc khu vực.
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