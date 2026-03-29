Iran tung đòn bẩy chiến lược, nêu điều kiện chấm dứt xung đột chưa từng có

Điều kiện "chưa từng có" của Iran

Tuần này, khi một quan chức Iran đưa ra danh sách các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel khởi xướng, ông đã thêm một điều kiện "chưa từng có" trong danh sách của Tehran trước đây: công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Tuyến đường thủy hẹp này, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, được xem là “vũ khí mạnh nhất” của Iran. Quốc gia Trung Đông này đang tìm cách biến eo biển Hormuz thành nguồn thu tiềm năng để kiếm hàng tỷ USD mỗi năm và là “nút thắt” gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu.

Iran từ lâu đã dọa đóng cửa eo biển trong trường hợp bị tấn công, nhưng ít ai ngờ rằng nước này sẽ thực hiện điều đó hoặc biện pháp này lại có hiệu quả đến vậy trong việc làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu. Quy mô tác động dường như đã mở rộng kỳ vọng của Tehran, với những yêu cầu mới cho thấy Iran đang tìm cách biến eo biển Hormuz thành đòn bẩy bền vững hơn.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ do các cuộc tấn công của Iran, khiến thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào hỗn loạn và buộc các quốc gia nằm ngoài vùng vịnh Ba Tư phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu.

“Iran có phần bất ngờ trước sự thành công của chiến lược (eo biển Hormuz), khi thấy chiến lược này ít tốn kém và dễ dàng đến mức như vậy để gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu”, Dina Esfandiary, chuyên gia khu vực Trung Đông của Bloomberg Economics, cho biết.

“Một trong những bài học rút ra từ cuộc chiến là họ đã phát hiện ra đòn bẩy mới này và nhiều khả năng họ sẽ sử dụng một lần nữa trong tương lai. Và tôi nghĩ việc kiếm tiền từ nó là một phần của việc phát hiện ra đòn bẩy này”, chuyên gia nhận định.

Washington nhận thức rõ rủi ro đó. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuần này cảnh báo một trong những thách thức trước mắt sau xung đột sẽ là nỗ lực của Tehran nhằm thiết lập hệ thống thu phí tại eo biển Hormuz.

“Điều này không chỉ bất hợp pháp, mà còn không thể chấp nhận được và nguy hiểm cho thế giới. Điều quan trọng là thế giới cần có kế hoạch để đối phó”, ông Rubio nói sau cuộc họp của Nhóm G7 tại Pháp. Các ngoại trưởng G7 nhấn mạnh “sự cần thiết tuyệt đối” của việc khôi phục “tự do hàng hải an toàn và không thu phí”.

Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của eo biển Hormuz, trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh việc tiếp tục phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược này.

Trong các vòng đàm phán trước đây với Mỹ, Iran đã thúc đẩy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và công nhận quyền sở hữu công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, nhưng không phải là quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Còn ở thời điểm hiện tại, Iran phát tín hiệu rằng đòn bẩy kiểm soát eo biển Hormuz có thể được chính thức hóa.

Các nghị sĩ Iran đang xem xét một dự luật yêu cầu các quốc gia sử dụng eo biển Hormuz để vận chuyển nhiên liệu và hàng hóa phải trả phí, trong khi một cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran đã nói về một “hệ thống mới cho eo biển Hormuz” sau chiến tranh.

Hệ thống mới với eo biển Hormuz sẽ cho phép Tehran áp đặt các hạn chế hàng hải đối với các đối thủ và gắn kết hiệu quả quyền tiếp cận một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới với các tranh chấp địa chính trị của nước này.

“Việc áp đặt phí quá cảnh là vi phạm các quy tắc về quyền đi lại quá cảnh”, James Kraska, giáo sư luật hàng hải quốc tế tại Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ, cho biết. Ông nói thêm rằng không có cơ sở pháp lý nào theo luật quốc tế để một quốc gia ven biển thu phí tại một eo biển quốc tế như Hormuz.

“Eo biển Hormuz là một eo biển được sử dụng cho hàng hải quốc tế, với vùng biển lãnh hải chồng lấn của Iran và Oman… Trong vùng biển này, luật pháp của Iran và Oman được áp dụng. Tuy nhiên, vì đây là eo biển quốc tế nên quyền đi lại quá cảnh được áp dụng cho tất cả các quốc gia, cho phép di chuyển không bị cản trở trên mặt nước, trên không và dưới nước”, ông Kraska cho biết thêm.

Các quy tắc này được quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Mặc dù cả Iran và Mỹ đều không phải là thành viên của công ước này, ông Kraska cho rằng nhiều nguyên tắc cốt lõi của công ước vẫn được áp dụng vì chúng được chấp nhận rộng rãi như luật quốc tế tập quán. Tuy nhiên, Iran vẫn có thể tìm cách sử dụng việc không phải là thành viên để củng cố lập trường của mình.

Doanh thu lớn từ eo biển Hormuz

Các chuyên gia đặt câu hỏi liệu Iran có thể thiết lập một hệ thống thu phí được cộng đồng quốc tế chấp nhận hay không, nhưng nếu thành công, doanh thu nhận được có thể sánh ngang với doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập.

Thông thường, khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, tương đương với khoảng 10 tàu chở dầu thô cỡ lớn. Với mức phí ước tính được cho là khoảng 2 triệu USD mỗi tàu, con số này sẽ tương đương khoảng 20 triệu USD mỗi ngày, hoặc khoảng 600 triệu USD mỗi tháng, chỉ riêng từ dầu mỏ.

Nếu bao gồm cả các lô hàng khí hóa lỏng (LNG), con số này có thể tăng lên hơn 800 triệu USD mỗi tháng, tương đương khoảng 15-20% doanh thu xuất khẩu dầu mỏ hàng tháng của Iran vào năm 2024.

Để so sánh, Ai Cập thu về 700-800 triệu USD mỗi tháng từ kênh đào Suez, một tuyến đường thủy nhân tạo do chính phủ kiểm soát, mặc dù doanh thu đã giảm mạnh trong năm qua do sự gián đoạn ở biển Đỏ.

Việc thu phí qua eo biển Hormuz cũng có thể xuất phát từ áp lực kinh tế đối với Iran. Chuyên gia Esfandiary cho biết Tehran coi việc thu phí qua lại là một cách để “bù đắp một số thiếu hụt kinh tế” do lệnh trừng phạt gây ra, mô tả đây là một cơ chế tương đối “dễ dàng” và “chi phí thấp” để bù đắp cho việc bị hạn chế tiếp cận thị trường toàn cầu. Iran nằm trong số những quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất thế giới, chỉ đứng sau Nga.

Iran đã nhiều lần khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa, nhưng không phải vô điều kiện. Các quan chức Iran cho biết các tàu “không thù địch” có thể đi qua, miễn là họ phối hợp với chính quyền Iran.

Đồng thời, Tehran dường như đang thử nghiệm một hệ thống kiểm soát việc đi lại trên thực tế. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một số tàu chở dầu sử dụng tuyến đường gần bờ biển Iran hơn, với các thông tin tiết lộ một số nhà khai thác có thể đã trả tiền để được đi lại an toàn.

Chưa có quốc gia, hãng nhập khẩu hay vận hành tàu nào công khai thừa nhận đã trả phí khi đi qua eo biển Hormuz và thông tin chi tiết về bất kỳ thỏa thuận nào vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, tổ chức theo dõi hàng hải Lloyd’s List đầu tuần này tiết lộ hơn 20 tàu đã sử dụng hành lang mới qua eo biển Hormuz, với ít nhất 2 tàu được cho là đã trả tiền để đi qua, trong đó có một tàu được cho là chi khoảng 2 triệu USD.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã thiết lập một hệ thống đăng ký cho các tàu được phê duyệt, trong khi một số chính phủ đang trực tiếp liên hệ với Tehran để đảm bảo việc vận chuyển cho các tàu chở dầu của họ, theo Lloyd’s List.