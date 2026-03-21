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Iran bắn tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Kuwait gây cháy nổ dữ dội

Iran nã thẳng vào căn cứ Mỹ ở Kuwait. Lửa khói bốc cao có thể nhìn từ phía Iraq.
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