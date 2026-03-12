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Iran bắn tên lửa siêu vượt âm đầu đạn 1 tấn vào loạt mục tiêu Mỹ - Israel

Iran tuyên bố sử dụng hàng loạt vũ khí uy lực như tên lửa đa đầu đạn, tên lửa siêu vượt âm nặng 1 tấn để tập kích đối thủ.
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