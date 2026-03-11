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Iran bắn tên lửa đầu đạn 2 tấn, tập kích ồ ạt Mỹ - Israel 3 giờ liên tục

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiếp tục các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
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