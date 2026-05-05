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Iran bắn cảnh cáo tàu chiến Mỹ gần eo biển Hormuz

Hải quân Iran tuyên bố bắn cảnh cáo gần các tàu khu trục của hải quân Mỹ hoạt động gần eo biển Hormuz.
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