Video
video cùng chuyên mục

iPhone 17 Pro hay iPhone Air có thể gây “sốt”?

Dòng iPhone 17 mới với hàng loạt cải tiến về thiết kế, hiệu năng, đồng thời mức giá cũng cao hơn rõ rệt so với các thế hệ tiền nhiệm.
Đọc thêm : iPhone 17 Pro hay iPhone Air có thể gây “sốt”?