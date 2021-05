Into the Dead - Game zombie cực hay dành cho Android

Nếu là người yêu thích thể loại game chiến đấu chống lại zombie để tìm cách sống sót, thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua Into the Dead. Đây là game theo phong cách bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS - First Person Shooter), với mục đích di chuyển cành nhanh và càng xa, nhưng phải tránh không để zombie tấn công và chạm tay vào cơ thể bạn.