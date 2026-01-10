Video
Hyundai sẽ dùng robot hình người trong nhà máy lắp ráp ô tô

Robot Atlas sử dụng trí tuệ nhân tạo đang chuẩn bị tham gia dây chuyền sản xuất tại một nhà máy của Hyundai ở Mỹ.
