Hy hữu tình huống chồng để quên vợ sau khi đổ xăng

Camera giám sát tại một cây xăng ở tỉnh Sơn La đã ghi lại tình huống hy hữu khi một người đàn ông... để quên vợ mình sau khi đổ xăng và chạy xe rời đi.
