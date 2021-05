Huy động gần 70 cảnh sát bảo vệ phiên tòa xét xử vụ án giết người

Sáng ngày 22/7, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Cao Xuân Thanh (SN 1986) tù chung thân, Phạm Văn Phúc (SN 1985) 7 năm tù về tội giết người, Cao Xuân Thủy (SN 1990, em trai Thanh) 2 năm tù về tội gây rối trật tự công công. Cả 3 đều trú tại xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An. Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi phiên xét xử, ngành chức năng đã huy động gần 70 chiến sỹ cảnh sát. Cho rằng HĐXX bỏ lọt tội phạm và truy tố không đúng tội danh, người nhà bị hại Nguyễn Như Quế Anh đã chăng băng rôn phản đối trước cổng trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.