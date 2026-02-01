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Hươu cao cổ mẹ xua đuổi sư tử để giải cứu con non

Vì một khoảnh khắc lơ là của mẹ, hươu cao cổ non đã bị sư tử hạ gục. Khi thấy con mình bị sư tử tấn công, hươu mẹ lập tức lao đến, xua đuổi kẻ đi săn.
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