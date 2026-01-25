Video
Hươu cao cổ mẹ mất mạng khi đang sinh con

Đoạn video cho thấy một con hươu cao cổ cái đã gặp biến chứng trong quá trình sinh con khiến bản thân nó và con non đều thiệt mạng.
