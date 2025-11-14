Video
video cùng chuyên mục

Hương Giang trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hoàn vũ

Ngày 14/11, Nguyễn Hương Giang và các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã tham gia phần thi trình diễn áo tắm tại Pattaya (Thái Lan).
Đọc thêm : Hương Giang tự tin trình diễn áo tắm tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025