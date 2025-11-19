Video
video cùng chuyên mục

Hương Giang trình diễn áo tắm tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Ở phần thi áo tắm tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang gây ấn tượng với những bước catwalk chắc chắn, thần thái gợi cảm.
Đọc thêm : Hương Giang bùng nổ ở phần thi áo tắm, nhận "mưa lời khen" từ khán giả