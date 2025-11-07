Video
Hương Giang trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang - luôn tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
