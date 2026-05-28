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Hương Giang thi để "mặt mộc" tại Miss Grand International All Stars 2026

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Hương Giang - gây chú ý trong phần thử thách “mặt mộc” tại Miss Grand International All Stars 2026.
Đọc thêm : Tranh cãi quanh thử thách mặt mộc tại cuộc thi hoa hậu Hương Giang tham dự