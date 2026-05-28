Tranh cãi quanh thử thách mặt mộc tại cuộc thi hoa hậu Hương Giang tham dự

Tối 27/5, đêm bán kết của Miss Grand International All Stars 2026 (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế mùa đặc biệt) đã diễn ra với 2 nội dung chính gồm trình diễn váy dạ hội và thử thách “Bare Face” (mặt mộc).

Ngay khi lên sóng, phần thi mặt mộc nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng bởi tính táo bạo và khác biệt so với nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế trước đây.

Hương Giang thi "mặt mộc" tại Miss Grand International All Stars 2026 (Video: GrandTV).

Theo thể lệ của ban tổ chức, các thí sinh có khoảng 3 phút để trực tiếp tẩy trang ngay trên sân khấu trước khi catwalk và tạo dáng hoàn toàn với gương mặt mộc. Toàn bộ quá trình được quay cận liên tục, đồng thời điểm số của từng giám khảo cũng được công khai ngay sau mỗi màn trình diễn.

Ban tổ chức cho biết thử thách này nhằm tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin của thí sinh. Ngoài nhan sắc mặt mộc, các giám khảo còn đánh giá tổng thể thần thái, chất lượng làn da, đường nét gương mặt, phong thái trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu.

Không còn lớp trang điểm sắc sảo hay ánh đèn hỗ trợ thị giác, nhiều người đẹp lộ rõ sự hồi hộp khi ngồi giữa sân khấu với gương soi và bông tẩy trang trên tay. Những khoảnh khắc các thí sinh lần lượt lau đi lớp son phấn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi.

Hương Giang nhận 1 điểm 5 trong phần thi để mặt mộc (Ảnh chụp màn hình).

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Hương Giang - cũng trải qua thử thách đặc biệt này trong sự chú ý của đông đảo khán giả. Sau khi tẩy trang hoàn toàn, cô xuất hiện với mái tóc buông tự nhiên và gương mặt gần như không còn lớp makeup hỗ trợ. Dù đây là phần thi khá áp lực với nhiều thí sinh, Hương Giang vẫn giữ phong thái bình tĩnh và tự tin.

Trong phần trình diễn, người đẹp lựa chọn cách catwalk nhẹ nhàng, tập trung vào biểu cảm và thần thái thay vì những động tác phô diễn mạnh. Hình ảnh đời thường của Hương Giang nhận nhiều lời khen khi đường nét gương mặt vẫn sắc nét, làn da tương đối đều màu dù liên tục bị quay cận dưới ánh đèn sân khấu.

Tuy nhiên, kết quả chấm điểm lại khiến nhiều khán giả bất ngờ. Hương Giang nhận mức điểm trung bình 8,09 với các số điểm khá chênh lệch từ ban giám khảo, bao gồm 7, 8, 9 và cả điểm tuyệt đối 10. Đáng chú ý, giám khảo Omar chấm cô 5 điểm - mức thấp nhất trong bảng điểm được công bố - khiến điểm trung bình của đại diện Việt Nam bị kéo xuống đáng kể.

Thí sinh của Lào phải nhận điểm 1 trong phần thi mặt mộc (Ảnh chụp màn hình).

Ngay sau đó, khán giả đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Hương Giang vẫn giữ phong độ ổn định và phần thể hiện không đến mức nhận điểm quá thấp. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng thử thách mặt mộc vốn mang tính cảm quan cao, phụ thuộc nhiều vào quan điểm thẩm mỹ cá nhân của từng giám khảo.

Không chỉ Hương Giang, một số thí sinh khác cũng bị chấm điểm thấp gây xôn xao. Đại diện của Lào nhận số điểm 1 từ giám khảo, khiến cuộc tranh luận càng thêm bùng nổ. Một khán giả bình luận: “Thật bất công cho những người phụ nữ dám tự tin tháo bỏ lớp trang điểm trước hàng nghìn người mà bị chấm 1 điểm”.

Theo kết quả được công bố, top 10 thí sinh có điểm mặt mộc cao nhất gồm đại diện Ghana, Colombia, Venezuela, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica, Anh, Peru và Mexico…

Faith Maria Porter đến từ Ghana được chấm 9,74 điểm, số điểm cao nhất ở phần thi mặt mộc (Ảnh: Missosology).

Trước đó, ở phần thi dạ hội, Hương Giang cũng là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý. Người đẹp lựa chọn thiết kế ôm sát cơ thể với tông tím ánh kim nổi bật, được đính kết dày đặc đá và các chi tiết 3D mô phỏng hình ảnh hoa nở. Phần tà dài giúp tổng thể thêm ấn tượng dưới ánh đèn sân khấu.

Phong cách trang điểm sắc sảo cùng thần thái cuốn hút tiếp tục là điểm mạnh của đại diện Việt Nam. Đặc biệt, phần trình diễn của cô còn tạo hiệu ứng thị giác khi hai mô hình bướm xuất hiện và bay lượn quanh sân khấu trong lúc tạo dáng. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và được nhiều khán giả nhận xét mang màu sắc điện ảnh.

Theo bảng điểm công khai, Hương Giang nhận mức điểm trung bình 9,16 ở phần thi dạ hội, trong đó có một giám khảo chấm điểm tuyệt đối 10. Đây cũng là một trong những số điểm thuộc nhóm cao của đêm bán kết.

Hương Giang diễn váy dạ hội tại Miss Grand International All Stars 2026 (Video: Facebook nhân vật).

Sau khi kết thúc bán kết, ban tổ chức công bố bảng xếp hạng tổng hợp và Hương Giang hiện nằm trong top 8 thí sinh có điểm số cao nhất. Chung kết Miss Grand International All Stars 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 30/5 tại Bangkok (Thái Lan).

Miss Grand International All Stars 2026 là phiên bản đặc biệt đầu tiên của cuộc thi Miss Grand International, quy tụ nhiều gương mặt từng tham gia các đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới. Cuộc thi mở rộng tiêu chí tuyển chọn khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con và cả thí sinh chuyển giới tham gia.

Bên cạnh các phần thi truyền thống như dạ hội, áo tắm và ứng xử, ban tổ chức còn áp dụng hình thức chấm điểm công khai nhằm tăng tính minh bạch. Tuy nhiên, cách chấm này cũng tạo ra không ít tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Với quy mô lớn, dàn thí sinh nổi bật cùng cách tổ chức mới giàu tính giải trí, Miss Grand International All Stars 2026 đang trở thành một trong những sự kiện sắc đẹp thu hút sự quan tâm lớn của khán giả quốc tế. Mùa giải năm nay có 20 thí sinh tham dự và Hương Giang là đại diện đến từ Việt Nam.