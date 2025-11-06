Video
video cùng chuyên mục

Hương Giang tại tiệc ra mắt Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Tối 5/11, Hương Giang và hơn 100 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã tham dự sự kiện ra mắt và giới thiệu tại Thái Lan.
Đọc thêm : Hoa hậu Hoàn vũ 2025: Huỷ bình chọn mà Hương Giang đang lọt top 10